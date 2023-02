Extremwetter hatte die Ernten in Marokko und Spanien belastet. In Deutschland ziehen die Preise für Tomaten nach einem Marktbericht der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ebenfalls an. Spanische, türkische und marokkanische Früchte dominierten die Geschäfte, italienische und niederländische Kirschtomaten komplettierten das Angebot. Einfuhren aus Marokko hätten indes an Bedeutung verloren. Bei Gemüsepaprika seien punktuell Rekordpreise aufgerufen worden.