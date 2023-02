Lehrer, Lokführer, Sicherheitskräfte Größter Streik seit mehr als zehn Jahren legt Großbritannien lahm

Den Unmut der Beschäftigten treibt ein umstrittenes Regierungsvorhaben an. Sunak und sein Wirtschaftsminister Grant Shapps haben die ständigen Arbeitskämpfe seit dem vorigen Sommer satt und wollen nun per Gesetz das Streikrecht einschränken. Für Polizisten, Feuerwehrleute, NHS-Kräfte oder Bahnpersonal sollen dann strikte Beschränkungen gelten. Sunak argumentiert, dass damit die Grundversorgung gewährleistet werden solle. Auch dagegen gehen die Menschen auf die Straße.

Inflation trifft auch Tory-Wähler

»Die Menschen können nicht frei wählen, wann sie einen Rettungswagen oder die Feuerwehr benötigen«, begründete Shapps seinen Entwurf, der eine faire Balance zwischen Streikrecht und den Nöten der Bevölkerung biete. Am Montag nahm das von den Tories dominierte Unterhaus das Gesetz in dritter Lesung an. Doch im Oberhaus werden Widerstände erwartet. Vor allem die Gewerkschaften kritisieren die Pläne scharf.