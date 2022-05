USA-Reise abgebrochen Passagiermaschine muss umkehren – Co-Pilot hatte Ausbildung noch nicht beendet

Ein Flugzeug auf dem Weg in die USA musste über Irland drehen und nach London zurückkehren. Erst in der Luft fiel auf: Dem Co-Piloten fehlte in seiner Ausbildung noch ein Beurteilungsflug.