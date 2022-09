Auch der Euro verliert immer mehr an Wert. Er erreichte aufgrund schwelender Rezessionsängste einen neuen 20-Jahres-Tiefstand, während sich die Energiekrise angesichts der Eskalation im Ukrainekrieg ausweitet. Auch die Wahlen am Wochenende in Italien, bei denen ein Rechtsbündnis gewann, belasten die Gemeinschaftswährung. Am Morgen notierte sie bei unter 0,97 gegenüber dem Dollar.