Milliardärsranking Russen dominieren britische Reichenliste

Listen der reichsten Einwohner sind immer auch ein bisschen ein Spiegel der Wirtschaft eines Landes: In Deutschland stehen die alten Familiendynastien ganz oben an der Spitze, die Aldi-Abrechts oder der BMW-Klan Quandt/Klatten. In den USA sind es die Techpioniere, Amazon-Chef Jeff Bezos und Microsoft-Gründer Bill Gates.

Die alljährliche von der Londoner "Sunday Times" veröffentlichte Rangfolge ist da etwas anders. Aufgeführt werden nicht die reichsten Staatsbürger Großbritanniens - sondern die Einwohner mit dem größten Vermögen, egal welcher Nationalität. Das macht im Falle des Vereinigten Königreichs einen erheblichen Unterschied. Denn zum Geschäftsmodell der Inselwirtschaft gehörte über Jahrzehnte, finanzkräftige Unternehmer aus der ganzen Welt anzulocken.

Das schlägt sich auch im Ranking der "Sunday Times" nieder: Unter den Top Ten finden sich nämlich sieben ausländische Milliardäre beziehungsweise Milliardärs-Sippen. Besonders stark vertreten ist Russland. Gleich drei russische Oligarchen gehören zu den zehn reichsten Bewohnern des Vereinigten Königreichs. Hinzu kommt mit Leonid "Len" Blavatnik auf Rang vier ein Mann mit US-amerikanischem Pass - der gleichwohl die ersten 21 Jahre seines Lebens in der Schwarzmeer-Stadt Odessa verbracht hat.

Das Faible reicher Männer aus dem Osten für einen Wohnsitz in London hat der Stadt an der Themse schon vor Jahren den Spitznamen "Londongrad" eingebracht (zusammen allerdings mit einem eher zweifelhaften Ruf als "Geldwaschmaschine der Welt").

Allerdings ist es möglich, dass sich an der Zusammenstellung der Reichenliste in Zukunft einiges ändern könnte. Denn im vergangenen Jahr hatten die wachsenden Spannungen mit Moskau erstmals auch Folgen für Bewohner von "Londongrad": Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch, der im Westen wohl bekannteste Oligarch, bekommt deshalb schon länger kein Visum mehr. Seinem Milliardärskollegen Alischer Usmanow könnte ähnliches blühen.

Hier geht's zur Übersicht der britischen Top 10: