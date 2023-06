Die Kerninflation ohne schwankungsanfällige Preise von Energie sowie Nahrungs- und Genussmitteln stieg an. Sie erhöhte sich von 6,8 auf 7,1 Prozent. Das ist die höchste Rate seit März 1992. Die Kernteuerung wird von Fachleuten als die verlässlichere Größe angesehen, wenn es um den grundlegenden Preistrend geht.

Viele Notenbanken, so auch die britische Zentralbank, achten derzeit besonders stark auf die Kerninflation. Dass die derzeit so hoch ist, setzt die Zentralbank unter Zugzwang. Am Donnerstag gibt sie nach ihrer geldpolitischen Sitzung neue Entscheidungen bekannt. Erwartet wird eine zusätzliche Leitzinsanhebung um mindestens 0,25 Prozentpunkte.