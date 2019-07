Großflughafen BER beginnt mit der Generalprobe

Der seit Jahren überfällige Start des pannengeplagten Hauptstadtflughafens BER rückt langsam näher. Von diesem Montag an werden erstmals wichtige Technik-Anlagen gemeinsam getestet. Bislang waren die Anlagen etwa für Brandschutz oder die Sicherheitsstromversorgung nur einzeln ausprobiert worden. Nun wird überprüft, ob auch im Zusammenspiel aller Anlagen alles funktioniert.

Die Prüfungen sollen rund zwei Monate dauern und anschließend einen weiteren Monat ausgewertet und dokumentiert werden. "Der Beginn der übergeordneten Wirk-Prinzip-Prüfungen noch im Juli bestätigt unseren Terminplan bis zur Eröffnung des BER im Oktober 2020", kündigte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup bei der Ankündigung der Prüfungen mit.

Im Juni noch hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer noch weitere Verzögerungen beim Pannenflughafen befürchtet. Er verlangte von der Airport-Gesellschaft zügig klare Auskunft zum weiteren Vorgehen. Die Unsicherheiten über eine termingerechte Eröffnung seien auch in der Aufsichtsratssitzung am 17. Mai nicht vollständig ausgeräumt worden, schrieb der CSU-Politiker in einem Brief an Flughafenchef Daldrup.

Ursprünglich war die Eröffnung des Airports in Schönefeld bei Berlin für den Herbst 2011 geplant gewesen. Baumängel, Technikprobleme und Planungsfehler verzögerten jedoch das Vorhaben. Zuletzt waren erneut Zweifel aufgekommen, ob der Eröffnungstermin eingehalten werden kann. Der Bund hält 26 Prozent an der Flughafengesellschaft, den Rest teilen sich die Länder Berlin und Brandenburg.