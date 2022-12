Gründer von Pleite-Kryptobörse FTX »Wir haben komplett versagt«

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat Betrugsvorwürfe von sich gewiesen. »Ich habe nie versucht, Betrug an jemandem zu begehen«, sagte der 30-jährige US-Unternehmer am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Konferenz der »New York Times« in New York. Er war aus den Bahamas zugeschaltet, wo seine Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin ihren Hauptsitz hatte. Dabei erklärte Bankman-Fried: »Ich sah es als florierendes Geschäft und war schockiert davon, was diesen Monat passiert ist.«