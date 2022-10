In der Finanzbranche gibt es inzwischen zahlreiche Bemühungen für mehr Klimaschutz. Insider sind jedoch mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen, wonach es in einigen Fällen eher um grüne Vermarktungsstrategien als um verbindliche nachhaltige Anlagestrategien geht.

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist das Ziel festgehalten, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen und damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels fordern Umweltschützer und Wissenschaftler immer wieder größere Anstrengungen, um zum Beispiel den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO₂) zu verringern.