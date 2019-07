Das - mit Abstand - größte deutsche Entsorgungsunternehmen muss auch künftig ohne die Marke "Der Grüne Punkt" agieren. Das Bundeskartellamt hat Remondis die Übernahme des Verpackungsmüllentsorgers Duales System Deutschland (DSD) untersagt, das die Markenrechte am Grünen Punkt hält. Allerdings ist die Untersagung noch nicht rechtskräftig. Die Unternehmen können noch binnen eines Monats Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen.

Der Zusammenschluss "hätte zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs bei den dualen Systemen geführt", begründete Kartellamtschef Andreas Mundt die Entscheidung in einer Pressemitteilung der Behörde.

DSD ist das größte duale System in Deutschland. Duale Systeme organisieren das Verpackungsrecycling im Auftrag und gegen Entgelt der Hersteller oder Händler. Sie beauftragen dafür die eigentlichen Entsorgungsunternehmen wie Remondis, die dann den Verpackungsmüll abholen, sortieren und aufbereiten.

Zusagen waren "weder geeignet noch ausreichend"

Durch die Megafusion seien höhere Kosten für DSD-Mitbewerber zu befürchten, zudem erhebliche Marktanteilsgewinne für DSD und letztendlich höhere Preise für die Entsorgung, sagte Kartellamtschef Mundt. Überdies haben die beiden Unternehmen demnach bei der Altglasversorgung einen "bedenklichen" gemeinsamen Marktanteil von 40 bis 60 Prozent.

Bereits im April hatte die Wettbewerbsbehörde den beiden Unternehmen ihre Bedenken mitgeteilt. Daraufhin boten Remondis und DSD Zusagen an, die jedoch "in der Gesamtbewertung weder geeignet noch ausreichend" waren, wie das Bundeskartellamt nun mitteilte.

Früher war DSD mit dem Grünen Punkt Monopolist im Bereich der dualen Systeme, auf Intervention der EU-Kommission entstanden nach der Jahrtausendwende aber auch Wettbewerber. Obwohl DSD mit dem Grünen Punkt in den vergangenen Jahren Markteinteile eingebüßt hat, hat die Firma weiterhin eine Schlüsselrolle in der Abfallwirtschaft. Remondis ist in seiner Branche ebenfalls führend: Das Unternehmen ist schon heute etwa viermal so groß wie der nächstkleinere Wettbewerber.

Auch der renommierte Wettbewerbsrechtler und frühere Chef der Monopolkommission Justus Haucap hatte in einer Studie vor höheren Preisen für Verbraucher als Folge einer Fusion gewarnt.