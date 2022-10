»Wir sollten zunächst die weitere Entwicklung abwarten und hierzu eine einheitliche Linie auf Bund-Länder-Ebene abstimmen«, empfahl der CDU-Politiker. So biete sich nun das gleiche Bild wie beim Entlastungspaket, sagte Optendrenk. »Über den Kopf der Länder hinweg werden in Berlin Entscheidungen getroffen, die mit den Ländern nicht abgestimmt sind. So funktioniert keine vertrauensvolle Politik zwischen Bund und Ländern.«

Bayerns Finanzminister Albert Füracker wiederum forderte ebenfalls ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei einer möglichen Verlängerung der Abgabefrist. Er sei zuversichtlich, dass man bei der Finanzministerkonferenz am Donnerstag kommender Woche eine gute Lösung beschließen werde, sagte der CSU-Politiker. Und: »Es wäre schön, wenn auch der Bundesfinanzminister mal an der gemeinsamen Konferenz von Bund und Ländern teilnehmen würde.«