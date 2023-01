Weiter heißt es: Die Redaktionsbeiräte wehrten sich »gegen die Spaltung, die betrieben wird. Gruner + Jahr ist ein Gesamtpaket, das sowohl in der redaktionellen Zusammenarbeit als auch im Werbemarkt funktioniert.«

Appell an die »soziale Verantwortung«

Am Ende des Schreibens wenden die Beiräte sich direkt an Liz und Christoph Mohn: Eigentümer und Belegschaft hätten ein »gemeinsames, langfristiges Interesse an einem publizistisch unabhängigen und wirtschaftlich starken Medienhaus«, schreiben sie. »Angestellte Manager denken dagegen oft viel zu kurzfristig. Wir appellieren an Ihre unternehmerische, gesellschaftliche und soziale Verantwortung.«