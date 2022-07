Erst Wiedereröffnung, dann endgültige Schließung H&M verkauft noch schnell Restbestände in russischen Filialen

»Nach sorgfältiger Überlegung betrachten wir es angesichts der aktuellen Situation als unmöglich, unser Geschäft in Russland fortzusetzen«, sagte H&M-Chefin Helena Helmersson. Im Zuge des Abwicklungsprozesses sollten Filialen in Russland nun vorübergehend und zeitlich begrenzt wiedereröffnet werden, um Restbestände zu verkaufen. Ob es sich dabei um sämtliche Filialen in Russland handelt oder nur einen Teil davon, teilte das Unternehmen nicht mit.