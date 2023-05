Die seit Ende 2021 gesperrte Brücke an der Sauerlandlinie droht aber kein Einzelfall zu bleiben. Bauexperten sehen bei zahlreichen Brücken in Deutschland, davon viele aus den Sechziger- oder Siebzigerjahren, einen hohen Verschleiß und Überlastung. Die Hälfte der 25 höchsten Brücken habe mindestens einen kritischen Zustand, heißt es in einer Mitteilung der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken. Die Gemeinschaft untersuchte die bauliche Situation der 25 höchsten Brücken.