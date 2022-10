Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat einen möglichen Kompromiss zur Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Containerterminal in Hamburg als Fehler kritisiert. »So wenig, wie es in der Natur ein bisschen schwanger gibt, so wenig gibt es bei dem Hafendeal in Hamburg ein bisschen chinesisch. Entweder man lässt sich auf das Geschäft ein oder man lässt es«, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa.