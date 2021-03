Hamburger Hafenbetreiber nach Suezkanal-Blockade »Wir werden 100.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche anmieten«

Die tagelange Blockade des Suezkanals sorgt für Chaos in der internationalen Handelsschifffahrt. Branchenkenner warnen vor Folgestaus in großen Häfen. Doch in Hamburg sieht man sich gerüstet.