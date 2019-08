Um 1,8 Milliarden Dollar soll der chinesische Aluminiummilliardär Liu Zhongtian die US-Zollbehörde gebracht haben. Eine entsprechende Anklageschrift legten die US-Ermittler der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bereits am Mittwoch vor.

Liu, dessen Vermögen von Forbes auf 3,2 Milliarden Dollar geschätzt wird und der eine Mehrheit am weltweit zweitgrößten Aluminiumkonzern China Zhongwang hält, soll die US-Behörden demnach durch falsche Zolldeklarationen getäuscht haben.

Der Trick: Liu soll das Aluminium zu "Paletten" zusammengeschweißt und so als Fertigware über mit ihm in Verbindung stehendenUS-Unternehmen in die USA exportiert haben. Wie das Nachrichtenportal Bloomberg unter Berufung auf die Anklage berichtet, fallen auf Fertigwaren geringere Zölle an, bei normalem Import von Aluminium könnten dagegen Zölle von bis zu 400 Prozent zum Tragen kommen.

Die US-Unternehmen sollen so insgesamt 2,2 Millionen der "Paletten" importiert und anschließend unter anderem in Kalifornien gelagert haben. "In der Realität hat es nie Abnehmer für die Paletten gegeben, es wurden nie welche verkauft", zitiert die "Los Angeles Times" aus der Anklage. Die verschweißten Konstrukte sollen daher ebenfalls durch von Liu kontrollierte Unternehmen in den USA wieder in eine für den Verkauf geeignete Form gebracht worden sein.

Seit 2008 soll Liu die Methode angewendet und Anstrengungen unternommen haben, um 2011 unter US-Präsident Barack Obama eingeführten Zöllen auf chinesisches Aluminium zu entgehen.

Mehr zum Thema Weltwirtschaft nach G20 Eine unheilvolle Dynamik

Damit soll das Unternehmen dem "Wall Street Journal" zufolge seine Verkäufe künstlich aufgebläht haben, um den Eindruck zu erwecken, die US-Nachfrage nach chinesischen Aluminiumprodukten sei hoch. Der Fall ist demnach einer der größten, mit dem das US-Justizministerium in Zollangelegenheiten jemals zu tun hatte.

Die Behörde teilte mit, die mutmaßlichen Machenschaften hätten Lius Unternehmen gegenüber amerikanischen Wettbewerbern einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft und weitere Gefahren dargestellt. "Unsere nationale Sicherheit ist gefährdet, wenn die eigene Industrie ihre Fähigkeit verliert, Produkte für die Verteidigung und kritische Infrastruktur herzustellen", sagte ein zuständiger Mitarbeiter des Ministeriums für innere Sicherheit. Die USA seien in eine Abhängigkeit gedrängt worden.

Liu könnten bis zu 465 Jahre Haft drohen

China Zhongwang hatte die Vorwürfe in der Vergangenheit als "irreführend" und "ohne Faktengrundlage" zurückgewiesen. Weder Zhongwang noch Liu hätten Kenntnisse über die Vorgänge, teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme an die Börse in Hongkong mit.

Das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet, dass die Aktien von China Zhongwang nach Bekanntwerden der Ermittlungen in den ersten zehn Minuten des Handels an der Börse in Hongkong um 20 Prozent einbrachen.

Gegen den Milliardär erließen die US-Behörden einen Haftbefehl - ihm drohen laut Reuters für einzelne Anklagepunkte bis zu 20 Jahre Haft, bei einer mehrfachen Verurteilung seien insgesamt 465 Jahre möglich. Eine Auslieferung Lius in die USA gilt jedoch als unwahrscheinlich; zwischen den Ländern gibt es kein entsprechendes Abkommen.

Die angespannte Lage bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China dürften die Ermittlungen jedoch zusätzlich belasten. US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer waren in dieser Woche erstmals seit dem G20-Gipfel im Juni mit ihren chinesischen Gesprächspartnern zusammengekommen. Im September sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.