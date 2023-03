Steuerbelastung bei 75 Prozent

Grund für den letztlich dann viel geringen Gewinn ist laut dem Konzern in großen Teilen die sogenannte EPL, die Energy Profits Levy . Damit werden seit Kurzem Öl- und Gasproduzenten in der britischen Nordsee zur Kasse gebeten. So will das Land die Entlastungspakete für die Menschen in Großbritannien bezahlen, die unter der Energiekrise leiden.

Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak hatte Ende 2022 eine Erhöhung dieser auch Windfall Tax genannten Übergewinnsteuer von 25 auf 35 Prozentpunkte angestoßen. Die Gesamtbesteuerung des Öl- und Gassektors in Großbritannien liegt seither bei rund 75 Prozent – einem der höchsten Sätze der Welt.