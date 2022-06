Für Billigangebote sind die Deutschen traditionell zugänglich. Gerade mal 15 Prozent ihres verfügbaren Einkommens geben sie bisher monatlich für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren aus – so wenig wie in kaum einem anderen EU-Staat. Angesichts der in Rekordtempo steigenden Lebensmittelpreise achtet nun die große Mehrheit der Deutschen noch stärker auf Sonderangebote.