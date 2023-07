So verkaufe Nestlé etwa weiter Tierfutter und Schokolade in Russland, heißt es in dem Bericht. Nestlé reagierte nicht auf eine CNN-Anfrage, die Antwort auf eine kurzfristige Anfrage des SPIEGEL steht aus.

Konkurrent Unilever bietet nach Angaben der Forscher weiterhin Cornetto-Eis und andere Konsumgüter in Russland an. Dabei hatte sich das Unternehmen verpflichtet, nur noch »wesentliche« Waren auf diesen Markt zu bringen. Unilever lehnte gegenüber CNN eine Stellungnahme ab und verwies auf eine Erklärung vom Februar. In dieser verurteile die Firma den russischen Angriffskrieg, gab aber auch an, dass ein Rückzug aus Russland »nicht einfach« sei, weil Vermögenswerte an die Regierung fallen könnten und man die dortigen Mitarbeiter schützen wolle.