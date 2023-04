Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 54 Milliarden Rubel, das entspricht rund 600 Millionen Euro. Die zuständigen russischen Behörden haben der Transaktion bereits zugestimmt.

Der Konzern mit Marken wie Persil, Schwarzkopf und Pattex hatte schon im April 2022 angekündigt, dass er seine elf Fabriken in Russland entweder abwickeln, verkaufen oder an eigene Beschäftigte vor Ort abgeben will.