Die großen Pläne des Herbert Diess Der ehemalige VW-Boss ist zurück – und will die Solarbranche revolutionieren

Als Chef von Volkswagen steckte Herbert Diess Milliarden in den Wettlauf mit Tesla. Sein neues Projekt ist ähnlich ambitioniert: Der Ex-Manager will die Solarindustrie zurück nach Europa holen – und eine Fabrik in Deutschland bauen.