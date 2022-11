Lars Windhorst hat seine Anteile beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC an das Unternehmen 777 Partners mit Sitz in Miami veräußert. Der Klub muss dem aber noch zustimmen.

»777 Partners, ein strategischer Investor in Fußballklubs weltweit, und die Tennor Holding haben vereinbart, dass 777 Partners die Tennor-Anteile in Höhe von 64,7 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA übernehmen wird«, so das schriftliche Statement von Tennor, das der dpa vorliegt. Über die Verkaufssumme wurde nichts bekannt.