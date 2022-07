Die Bundesregierung verhandelt mit Uniper und dem Mehrheitsaktionär Fortum über eine Rettung des angeschlagenen Unternehmens. Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ein Ministeriumssprecher wollte sich wegen der laufenden Verhandlungen gegenüber der »Welt« nicht zu der Klage in den Niederlanden äußern.

Streit über Risikoverteilung bei der Rettung

Uniper hatte am Freitag offiziell Staatshilfen beantragt. Deutschlands größter Gasimporteur ist wegen der stark gestiegenen Gaspreise und der reduzierten Gaslieferungen aus Russland finanziell in Schwierigkeiten. Die Mehrkosten der Gasbeschaffung darf der Konzern aktuell nicht an seine Kunden weitergeben. Uniper war erst 2016 durch die Abspaltung vom Energiekonzern E.on entstanden.