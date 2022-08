Hohe Gaspreise Wirtschaftsforscher warnen vor Rezession – und dem Verlust Hunderttausender Jobs

Russland hat seit Beginn des Krieges seine Rohstofflieferungen drastisch gekürzt, weshalb Importeure teure Alternativen einkaufen müssen, um die Verträge bedienen zu können. Zugleich streben Deutschland und auch die anderen EU-Länder an, ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu reduzieren, was ohnehin mit hohen Kosten verbunden ist.

Konjunktur droht einzubrechen

Das Ergebnis der simulierten Entwicklungen: »düstere« Aussichten. Bei einem Anstieg der Gaspreise um 50 Prozent, so das Forscherteam, dürfte die Inflationsrate um 0,9 Prozentpunkte im Jahresdurchschnitt und um 1,3 Prozentpunkte im kommenden Jahr steigen. Bei einer Verdopplung der Gaspreise, was derzeit ein »realistisches« Szenario sei, würde die Inflation um einen Punkt in diesem Jahr und um fast vier Prozentpunkte im nächsten Jahr wachsen.