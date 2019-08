Chinesischer Einfluss in Hongkong Chef von Cathay Pacific tritt zurück

Unter dem wachsenden Druck der chinesischen Regierung tauscht die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific mehrere Spitzenmanager aus. Rupert Hogg tritt von seinem Chefposten zurück, ebenso der Vertriebschef Paul Loo, teilte die Fluggesellschaft mit. Als Erstes berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV über den Rücktritt Hoggs.

Der Führungswechsel bei Cathay Pacific ist Folge des enormen Drucks seitens Chinas. Vergangenen Freitag wies die chinesische Flugaufsicht Cathay an, "aus Sicherheitsgründen" bei Flügen durch den Luftraum der Volksrepublik keine Piloten oder Besatzungsmitglieder einzusetzen, die protestiert haben. Zudem forderte die Behörde die Airline auf, ihr vorab Informationen über die eingesetzten Crews zu schicken.

Mitarbeiter der Airline hatten sich an den Massenprotesten in Hongkong beteiligt. Am Mittwoch entließ Cathay zwei Piloten, die bei Straßenprotesten dabei waren. Zuvor hatten bereits zwei Cathay-Mitarbeiter am Flughafen ihre Kündigung bekommen.

Mehr zum Thema Nach Massenprotesten China setzt Hongkongs Wirtschaft unter Druck

Zudem bezeichnete das Management die Proteste als "illegal" und drohte Angestellten mit "disziplinarischen Maßnahmen" bis hin zur Entlassung, wenn sie an ihnen teilnähmen oder sie unterstützten. Damit schwenkte die Airline bereits auf die Linie der Regierung in Peking ein. Noch wenige Tage zuvor hatte Cathay-Chairman John Slosar erklärt, er denke nicht im Traum daran, seinen Angestellten "vorzuschreiben, was sie über etwas zu denken haben".

Nun teilte Slosar mit, die jüngsten Geschehnisse hätten das Bekenntnis der Airline zur Flugsicherheit infrage gestellt und den Ruf und die Marke des Unternehmens bedroht. "Wir sind daher der Ansicht, dass es an der Zeit ist, ein neues Management einzusetzen, das das Vertrauen wiederherstellen und die Fluglinie in neue Höhen führen kann", so Slosar. Hogg selbst teilte mit, die vergangenen Wochen seien "herausfordernd" für die Fluggesellschaft gewesen, er und Loo übernahmen nun die Verantwortung.

Zuvor hatte China den Druck deutlich erhöht. Als Nachfolger für Hogg rückt nun Augustus Tang an die Spitze von Cathay Pacific, langjähriger Chef einer Tochterfirma des Großaktionärs Swire Pacific. Für Loo leitet künftig Ronald Lam den Vertrieb, bislang Chef der Billigflugtochter Hongkong Express.