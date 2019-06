Der erste Termin vor Gericht war für den 16. August angesetzt, nun fällt er für fünf von sechs Angeklagte aus. Denn vor der geplanten Neuauflage des Prozesses gegen Dirk Jens Nonnenmacher und andere Ex-Vorstände der HSH Nordbank ist das Strafverfahren vorläufig eingestellt worden. Das teilte Gerichtssprecher Kai Wantzen mit. Im Gegenzug sei eine Zahlung von 4,85 Millionen Euro vereinbart worden.

Allein Nonnenmacher muss laut Gericht 1,5 Millionen Euro zahlen. Nur einer der sechs ursprünglich angeklagten Ex-Vorstandsmitglieder stimmte der Geldauflage demnach nicht zu und wird sich damit vermutlich in der geplanten neuen Hauptverhandlung alleine verantworten müssen. Gegen die fünf anderen werde das Verfahren endgültig eingestellt, wenn sie zahlen.

Nach Auffassung der Kammer wird dem öffentlichen Strafverfolgungsinteresse durch die Geldauflagen ausreichend genüge getan. Gerichtssprecher Wantzen sagte, in ihrer Höhe seien diese für die Angeklagten wirtschaftlich spürbar.

Die Banker waren wegen Untreue und in zwei Fällen auch wegen Bilanzfälschung angeklagt. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hatte 2016 das Hamburger Urteil aus dem Jahr 2014 aufgehoben, in dem die Vorstandsriege um ihren Chef Nonnenmacher zunächst freigesprochen worden war. Die Staatsanwaltschaft war mit ihren Revisionen gegen die Freisprüche erfolgreich.

Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass das Verfahren neu aufgerollt werden sollte. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagten Bewährungsstrafen und Geldauflagen verlangt.

Der erste Prozess gegen die sechs früheren Vorstände hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil erstmals ein gesamter Bankvorstand vor Gericht stand. Dieser hatte im Dezember 2007 im Umlaufverfahren einem Paket mit spekulativen Kreditausfallgeschäften ("Omega 55") zugestimmt. Damit sollte die Eigenkapitalquote verbessert und die Bilanz optisch aufgebessert werden. Doch das Geschäft brachte einen Millionenschaden ein.

Im Video: HSH Skandal - Ja zu Dr. No! (SPIEGEL TV vom 01.11.2010)