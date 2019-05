Die US-Regierung verdächtigt den chinesischen Technologiekonzern Huawei der Spionage und hat ihn deshalb auf eine schwarze Liste setzten lassen. Chinesische Vergeltungsmaßnahmen gegen Apple hält Huawei-Chef Ren Zhengfei dennoch für unwahrscheinlich. "Das wird erstens nicht geschehen, und wenn das doch passieren sollte, werde ich der erste sein, der dagegen protestiert", sagte er der Nachrichtenagentur "Bloomberg".

Per Dekret hatte US-Präsident Donald Trump Unternehmen seines Landes die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Als Hauptziel gilt auch hier Huawei. Das US-Handelsministerium setzte den weltweit größten Netzausrüster Huawei wegen Sicherheitsbedenken neben 70 weiteren Firmen auf die schwarze Liste. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren will, muss eine Lizenz erwerben. Diese kann verweigert werden, wenn Sicherheitsinteressen berührt sind. Daraufhin schränkten mehrere Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit dem Konzern ein. Der Konzern weist die Bedenken zurück.

Ren Zhengfei stellte sich gegen diese US-Politik. "Die USA sind nicht die Weltpolizei", sagte er der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Der 74-jährige Huawei-Gründer räumte in dem Interview aber auch ein, dass diese Exportbeschränkungen den zweijährigen Vorsprung, den sich der chinesische Netzwerkausrüster und Handyhersteller gegenüber der Konkurrenz aufgebaut hat, beeinträchtigen könnte. Der Milliardär sagte aber auch, dass Huawei entweder seine Chipversorgung erhöhen oder Alternativen finden werde, um bei Smartphones und 5G vorne zu bleiben.

AFP/Hector Retamal Huawei-Handys

In dem Streit hatten Ende vorgegangener Woche auch die USA Kompromissbereitschaft signalisiert. Trump sagte, er wolle den umstrittenen Konzern auch in den Handelsgespräche mit China einbeziehen - und den Telekommunikationsausrüster sogar in ein etwaiges Handelsabkommen aufnehmen. Trump sagte aber auch, von einem militärischen Standpunkt aus sei das Unternehmen "sehr gefährlich".