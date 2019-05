Die USA haben Huawei erst kürzlich auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie Spionage durch das chinesische Unternehmen befürchten. In den Handelsgesprächen mit China will Präsident Donald Trump dennoch auch über den Konzern sprechen - und den Telekommunikationsausrüster sogar in das geplante Handelsabkommen aufnehmen.

"Wenn wir einen Deal machen sollten, kann ich mir vorstellen, dass Huawei in irgendeiner Form und in irgendeinem Teil eines Handelsabkommens einbezogen sein wird", sagte Trump vor Journalisten in Washington. Beschwerden gegen Huawei könnten so gelöst werden.

Unternehmen schränken Zusammenarbeit mit Huawei ein

Zugleich sagte Trump, von einem militärischen Standpunkt aus sei das Unternehmen "sehr gefährlich". Zuvor hatte er Unternehmen seines Landes per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Als Hauptziel gilt auch hier Huawei.

Das US-Handelsministerium setzte den weltweit größten Netzausrüster Huawei wegen Sicherheitsbedenken neben 70 weiteren Firmen auf eine schwarze Liste. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren will, muss eine Lizenz erwerben. Diese kann verweigert werden, wenn Sicherheitsinteressen berührt sind. Daraufhin schränkten mehrere Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit dem Konzern ein. Der Konzern weist die Bedenken zurück.

Wie und wann es genau es nun zu einer möglichen Einigung mit China kommen soll, ließ Trump offen - er stellte aber eine rasche Lösung in Aussicht. Nach dem Ende der jüngsten Verhandlungsrunde vor zwei Wochen waren keine weiteren Handelsgespräche vereinbart worden, um den sich zuspitzenden Handelsstreit zu lösen. Beide Länder überziehen sich in dem Konflikt mit Zöllen und Gegenzöllen auf zahlreiche Produkte. Trump könnte seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping jedoch beim G20-Gipfel in Japan Ende Juni treffen.

Das Heidelberger Schloss in China Das hier ist China, nicht Heidelberg: Auf seinem neuen Ox Horn Campus bei Shenzhen hat Huawei sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in aufwendigen Nachbauten von zwölf europäischen Sehenswürdigkeiten beziehungsweise Regionen untergebracht, darunter auch das Heidelberger Schloss. Im Südosten Chinas gibt es daher nun jeweils ein zweites Paris, Verona, Burgund, Luxemburg, Oxford, Brügge, Windermere, Bologna, Granada, Heidelberg, Freiburg und Krumau an der Moldau. 25.000 Mitarbeiter sollen auf dem neuen Campus arbeiten. Autoverkehr gibt es hier nicht. Bis Shenzhen sind es knapp 50 Kilometer, deshalb können Huawei-Mitarbeiter auch Wohnraum direkt auf dem Campus kaufen. Nicht jeder Arbeitnehmer dürfte die Vorstellung attraktiv finden, auf dem Firmengelände zu wohnen. Aber besser als unterm Schreibtisch zu schlafen, ist es allemal. (Hier ein Huawei-Mitarbeiter, allerdings auf einem anderen Campus der Firma in Shenzhen.) Springbrunnen in Huaweis "Granada" Teambuilding auf dem Ox Horn Campus Verbunden sind die zwölf Regionen über eine kleine "Schweizer Bundesbahn". Auch das gehört zum Ox Horn Campus: die nachgebaute Chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke. Das Original verbindet die Städte Dandong in China und Sinŭiju in Nordkorea. Männer, die auf Smartphones starren: Huawei-Personal in einer Kantine auf dem Ox Horn Campus. Der Campus ist bewacht, nur Mitarbeiter haben Zutritt. Huawei hat jedoch mehrere Standorte in der Region. Hier ein Blick in das Cyber Security Lab auf dem Produktionscampus in Dongguan. Produktionshalle von Huawei in Dongguan. Empfang für Gäste von Huawei in Shenzhen. Von den insgesamt 180.000 Huawei-Mitarbeitern weltweit ist nach Unternehmensangaben fast die Hälfte mit Forschung und Entwicklung beschäftigt.

Erst am Donnerstag hatte sich China in Washington wegen des Umgangs mit Huawei beschwert. Die chinesische Regierung sprach von "wirtschaftlicher Schikane" seitens der USA. US-Außenminister Mike Pompeo warf Huawei-Chef Ren Zhengfei daraufhin vor, über die Verbindungen des Konzerns zur chinesischen Regierung zu lügen.