Die USA befürchten, dass sich die Regierung in Peking Zugriff auf sensible Daten verschafft - und hat deshalb Handelsbeschränkungen gegen Huawei verhängt. Dennoch hat der chinesische Technologiekonzern seinen Umsatz in den ersten neun Monaten 2019 stark steigern können. Die Erlöse hätten um knapp 25 Prozent auf 611 Milliarden Yuan (78,3 Milliarden Euro) zugelegt, teilte der weltgrößte Netzwerkausrüster mit.

Im dritten Quartal verbesserten sie sich sogar um 27 Prozent. Als Grund nannte Huawei die wachsende Nachfrage nach seinen Smartphones. Bislang seien 185 Millionen Geräte verkauft worden, was einen Anstieg um 29 Prozent bedeuten würde. Die starken Zahlen sind Experten zufolge aber vom Verkauf von Geräten getrieben, die vor dem US-Verbot eingeführt worden seien. Die langfristigen Aussichten seien dagegen schlecht.

US-Präsident Donald Trump hatte Huawei Mitte Mai aus Angst vor Spionage auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit darf der Konzern in den USA keine Aufträge mehr für Telekom-Ausrüstung zum Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G erhalten und Komponenten von US-Firmen nicht ohne spezielle Genehmigung beziehen.

Huawei lobt offene Tür Deutschlands

Die US-Handelssanktionen hatten bei den Chinesen aber eine patriotische Stimmmung geweckt. Unterstützt von Solidaritätsbekundungen in den sozialen Netzwerken verkaufte Huawei seine Geräte verstärkt auf dem Heimatmarkt. Huawei weist die Spionage-Vorwürfe zurück, Vertreter der Vereinigten Staaten konnten bislang keine handfesten Beweise für eine Hintertür in der Hardware aus China vorlegen.

Entsprechend positiv hat Huawei auch auf das Signal aus Deutschland reagiert, keinen Anbieter vom Ausbau des deutschen 5G-Netzes ausschließen zu wollen. Der Katalog mit den Sicherheitskritierien schaffe gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. "Dieses Vorgehen, das auf Fakten und Standards basiert, hat beispielhafte Bedeutung, um globale Herausforderungen an Cybersicherheit anzugehen." Es sei gut, dass die Tür offen bleibt, zeigte sich ein hoher Huawei-Mitarbeiter erleichtert.

Außer den USA hatte allerdings unlängst auch die EU-Kommission davor gewarnt, bei der Mobilfunk-Infrastruktur Firmen wie Huawei mitmachen zu lassen. Nach den neuen deutschen Regeln müssen Lieferanten eine Erklärung der Vertrauenswürdigkeit abgeben und zusichern, keine vertraulichen Infos ins Ausland weiterzuleiten. Eine zentrale Rolle spielt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das die genutzten Komponenten überprüft. Ende des Jahres soll das auch in Deutschland umstrittene Regelwerk beschlossen werden.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China beeinträchtigt allerdings nicht nur das Geschäft mit 5G-Infrastruktur, sondern behindert auch das Smartphone-Business. Huawei hatte sich in den vergangenen Jahren auf den zweiten Platz im Smartphone-Markt hinter Samsung vorgearbeitet und dabei auch den iPhone-Hersteller Apple überholt.

Nach den Vorgaben der US-Regierung dürfen neue Modelle wie das Mate 30 Pro nicht mehr mit den Diensten des Internet-Riesen Google ausgeliefert werden, die zumindest für viele Anwender in westlichen Ländern als unverzichtbar gelten. Hier hofft die Huawei-Konzernspitze auf eine umfassende Einigung zwischen Washington und Peking. Das zuletzt erreichte Teilabkommen ließ diesen Streitpunkt offen.