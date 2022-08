Offiziell war es als Brief an die eigenen Mitarbeiter gedacht – aber angesichts von insgesamt rund 200.000 Huawei-Beschäftigten musste der Chef des chinesischen Konzerns davon ausgehen, dass seine Aussagen auch eine breitere chinesische Öffentlichkeit erreichen würden. Ren Zhengfeis Worte haben dort jedenfalls für Erschütterung gesorgt. Laut einem Bericht des britischen »Guardian« verbreiteten sie sich in rasender Geschwindigkeit auf sozialen Medien in China – und wurden von mehr als 100 Millionen Nutzern gelesen, geteilt und diskutiert.