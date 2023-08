Bemerkenswert: Im Juli zog der Verkauf von Elektromodellen bei Volkswagen deutlich an. In dem Monat kamen ID.4/ID.5 auf einen Anteil von sogar mehr als neun Prozent an allen VW-Neuzulassungen.

Über alle Antriebsarten gesehen ist der VW-Golf aktuell (wieder einmal) das beliebteste Modell der Deutschen. Von Januar bis Juli wurden 44.500 neue Golf zugelassen. Direkt dahinter folgt allerdings mit 42.500 Neuzulassungen bereits der VW T-Roc, ein Kompakt-SUV.

Der beliebteste Kleinwagen hingegen kommt aus Italien: der Fiat 500.