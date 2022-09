Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte vergangene Woche vorgeschlagen, zwei der drei in Deutschland noch laufenden AKW mit Jahresende in eine befristete Einsatzreserve zu überführen. Sie würden damit wie im Atomausstiegsgesetz vorgesehen vom Netz genommen und keinen Strom mehr einspeisen. Sie sollen nur als Reserve dienen, wenn es zur Stabilisierung des Stromnetzes erforderlich würde. Bei einem Streckbetrieb blieben die AKW hingegen bei reduzierter Leistung am Netz und würden weiterhin Strom liefern. Habeck begründete seine Entscheidung beim Arbeitgebertag am Dienstag auch damit , dass die AKW die drohende Stromlücke nur zu einem kleinen Teil schließen könnten.