Nutri-Score Iglo verlässt im Streit über Kennzeichnung Lebensmittelverband

Iglo will für seine Produkte von Fischstäbchen bis Spinat den sogenannten Nutri-Score einführen, der die gesamte Nährwertqualität der Lebensmittel in einer fünfstufigen Farbskala von A bis E auf der Verpackung zusammenfasst. Doch um die Kennzeichnung gibt es in der Lebensmittelindustrie Streit - der Tiefkühlkost-Hersteller hat deswegen nun den zuständigen Branchenverband verlassen.

Seinen Rückzug aus dem Verband verknüpfte Iglo mit heftiger Kritik an dem Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft BLL (Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde). Ihm fehle eine strategische Ausrichtung für die Herausforderungen der Branche, und er vernachlässige die Bedürfnisse von mittelständischen Mitgliedern, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Er verharre im Gestern und betreibe Symbolpolitik anstelle eines aktiven europäischen Gestaltungswillens.

BLL hat eigene Lebensmittel-Kennzeichnung

Der Nutri-Score ist in Frankreich und Belgien etabliert und breitet sich auch in anderen europäischen Ländern aus.

Zuletzt hatte das Landgericht Hamburg im April die Kennzeichnung von Iglo-Verpackungen mit dem Nutri-Score per einstweiliger Verfügung jedoch vorläufig gestoppt. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) ließ zudem eine positive Bewertung des Nutri Scores zurückhalten - sie plant eine weniger deutliche Kennzeichnung.

In Deutschland haben neben Iglo auch Danone und Bofrost sowie weitere kleinere Unternehmen begonnen, ihre Produkte mit dem Nutri-Score zu kennzeichnen. Andere Unternehmen der Lebensmittelbranche haben sich jedoch gegen den "Nutri-Score" positioniert. Der BLL hat ein eigenes System zur Lebensmittel-Kennzeichnung veröffentlicht und empfohlen.