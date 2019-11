Geschäftsbericht Ikea steigert Umsatz abermals deutlich

Der Möbelhändler Ikea bleibt in Deutschland auch dank des boomenden Online-Geschäfts auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2019, das am 31. August endete, um 5,5 Prozent auf 5,278 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine abermalige Steigerung, wie die deutsche Tochter des Konzerns am Mittwoch in Hofheim bei Frankfurt berichtete. Weltweit hatte der in Schweden gegründete Möbelriese beim Umsatz um 5,0 Prozent auf rund 36,7 Milliarden Euro zugelegt.

Besonders kräftig wuchs bei Ikea Deutschland der Online-Umsatz. Er legte um 33,2 Prozent auf 494 Millionen Euro zu. Die Zahl der Online-Käufer stieg um 50,3 Prozent. Der Anteil an den gesamten Erlösen stieg dadurch um zwei Prozentpunkte auf 9,4 Prozent.

Das Rückgrat des Unternehmens bilden nach wie vor die Einrichtungshäuser. Zwar ging die Zahl der Kunden dort mit gut 50 Millionen ein wenig zurück. Dafür gaben sie mit durchschnittlich 99,97 Euro 11,2 Prozent mehr aus.

Um den Kunden entgegenzukommen setzt Ikea nicht mehr auf die grüne Wiese, sondern auf kleinere Filialen und Planungsstudios in Innenstädten. In Deutschland ist eine erste Eröffnung im kommenden Jahr in Berlin geplant.