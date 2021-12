»Massive Kostensteigerungen« Ikea will weltweit die Preise anheben – und zwar deutlich

Gestörte Lieferketten, höhere Kosten für Rohstoffe: Die Folgen der Coronakrise gibt der Möbelkonzern als Grund an, warum er an der Preisschraube dreht – in »allen Bereichen und allen Ländern«.