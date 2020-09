UBS-Studie zu Wohnungsmärkten München und Frankfurt sind überteuert wie keine anderen Städte weltweit

Trotz Wirtschaftskrise sind in München oft 10.000 Euro pro Quadratmeter neuem Wohnraum fällig. Laut einer neuen Studie steht die Stadt damit global an erster Stelle der am stärksten überbewerteten Immobilienmärkte.