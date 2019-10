Deutschland nur im Mittelfeld So schnell steigen die Immobilienpreise in Europa

Das Geschäft mit Wohnimmobilien in Deutschland wächst seit Jahren. Von April bis Juni 2019 legten die Hauspreise erneut zu, um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Doch damit befindet sich Deutschland laut einem Eurostat-Vergleich von 29 Staaten nur im europäischen Mittelmaß. In 16 anderen europäischen Ländern sind die Preise im selben Zeitraum schneller gestiegen.

Vor allem in Osteuropa haben sich Immobilien stark verteuert. Spitzenreiter ist Ungarn, hier kletterten die Hauspreise um 14 Prozent. Die Ungarn haben einiges aufzuholen; eine Wohnung dort kostet laut einer Studie der Beratungsfirma Deloitte im Schnitt nur 1323 Euro pro Quadratmeter, weniger als halb so viel wie in Deutschland (3405 Euro). Allerdings verfügen die Ungarn auch über wesentlich niedrigere Einkommen. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung zu kaufen kostet sie laut Deloitte im Schnitt knapp acht Bruttojahreseinkommen, in Deutschland genügen gut fünf.

In Italien werden Häuser billiger

Auch in Kroatien (10,4 Prozent), Tschechien (8,7 Prozent) und Polen (8,2 Prozent) haben sich Häuser deutlich schneller verteuert als im europäischen Durchschnitt von 4,2 Prozent. Der erneute Anstieg der Hauspreise in Europa mit zum Teil zweistelligen Zuwächsen kommt überraschend, da sich die allgemeine Konjunktur in vielen Staaten abgekühlt hat. Doch offensichtlich treiben die niedrigen Zinsen die Bereitschaft der Bürger an, in Immobilien zu investieren.

Das gilt allerdings nicht für Italien, das Land findet sich am Ende der Eurostat-Liste. Dort werden Häuser sogar billiger, im zweiten Quartal sanken die Preise im Jahresvergleich um 0,2 Prozent. Schon seit Beginn der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren verlieren Wohnungen in Italien kontinuierlich an Wert.