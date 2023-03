Die Hiobsbotschaften aus der Bauwirtschaft haben zuletzt zugenommen. So brach die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im Januar wegen gestiegener Zins- und Materialkosten so stark ein wie seit fast 16 Jahren nicht mehr. Im Januar wurden nur noch 21.900 Wohnungen genehmigt, 26 Prozent oder 7700 weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt ermittelte. Das war bereits der neunte Rückgang in Folge und der größte Rückgang seit April 2007.