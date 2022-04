Die Forensiker der Wirtschaftsprüfungsfirma habe Adler den finalen Bericht über die Ergebnisse der umfassenden Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen von Viceroy vorgelegt, teilte Adler am späten Donnerstagabend mit. Die Prüfer hätten dabei keine Beweise dafür gefunden, dass es »systematisch betrügerische oder die Gesellschaft ausplündernde Transaktionen mit angeblich nahestehenden Personen gegeben hat«, teilte das Unternehmen weiter mit. »Allerdings hat KPMG Forensic in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen Mängel festgestellt«, hieß es.

So wirft etwa ein Immobiliendeal im Gerresheimer-Viertel in Düsseldorf weiter Fragen auf: Viceroy hatte Adler vorgeworfen, für den Deal mit einer Person aus dem Umfeld des Immobilieninvestors Cevdet Caner einen überhöhten Kaufpreis bezahlt zu haben. Caner hatte das bestritten.

Neues von der Wirecard-Connection: Per Hubschrauber zur Geburtstagsparty in Afrika

Neues von der Wirecard-Connection: Per Hubschrauber zur Geburtstagsparty in Afrika

Neues von der Wirecard-Connection: Per Hubschrauber zur Geburtstagsparty in Afrika Von Simon Book und Martin Hesse

Neues von der Wirecard-Connection: Per Hubschrauber zur Geburtstagsparty in Afrika Von Simon Book und Martin Hesse

Nun heißt es von Adler: »In Bezug auf die sogenannte Gerresheim-Transaktion mit einer angeblich nahestehenden Person kann der Vorwurf, wonach der Verkaufspreis für die Projektgesellschaft überhöht war, von KPMG Forensic nicht widerlegt werden.« Adler hält aber daran fest, dass »der in der Transaktion vereinbarte Fair Value für die Projektgesellschaft, der so auch in mehreren geprüften Jahresabschlüssen abgebildet und testiert ist, korrekt ist.« Die Adler Group kündigte an, den KPMG-Bericht am Freitag auf ihrer Internetseite veröffentlichen zu wollen.