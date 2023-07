Die Mieten in Deutschland steigen zwar weiter – ziehen einer Erhebung der Immobilienplattform ImmoScout24 aber nicht mehr so stark an wie zu Jahresanfang. Bundesweit kletterten die Angebotsmieten demnach zwischen April und Juni binnen Jahresfrist um 2,5 Prozent für Bestandswohnungen und um 2,2 Prozent für Neubauwohnungen.