Importeinbruch um 91 Prozent Deutsche Unternehmen wenden sich von russischen Geschäftspartnern ab

Russland hat seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine massiv an Bedeutung für den deutschen Außenhandel verloren. Im Februar des laufenden Jahres war der monatliche Wert sämtlicher Warenimporte aus dem Land mit nur noch rund 300 Millionen Euro um 91 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Vor allem die russischen Energielieferungen, die vor dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 eine wichtige Rolle im Handel zwischen den beiden Staaten gespielt hatten, brachen ein.