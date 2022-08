Mit dem Kohleembargo sanktioniert die EU erstmals Energielieferungen aus Russland. In einem späteren Sanktionspaket einigten sich die EU-Länder zudem darauf, russische Öllieferungen weitgehend zu verbieten, um den Druck auf Moskau weiter zu erhöhen. Dies soll jedoch erst ab Ende des Jahres gelten, mit Ausnahmen für einige besonders abhängige Länder wie Ungarn, die weiterhin Pipeline-Lieferungen aus Russland erhalten dürfen.

Am Dienstag gab der russische Pipeline-Monopolist Transneft allerdings bekannt, dass Öllieferungen über die Druschba-Leitung nach Ungarn eingestellt worden seien. Zuletzt hat Russland auch die Gaslieferungen nach Europa drastisch zurückgefahren. Angesichts der Knappheit der Lieferungen des gerade beim Heizen in Haushalten oder in der Industrie dringend benötigten Rohstoffs, gibt es auf Gas bislang kein Embargo.