Der Krieg in der Ukraine schlägt immer deutlicher auf die deutsche Konjunktur nieder. Die Industrie hierzulande hat so im ersten Monat nach Beginn des russischen Einmarsches einen unerwartet starken Rückgang bei neuen Aufträgen verzeichnet.

Kritik an der Sanktionspolitik: »Habt ihr das alles bis zum Ende durchdacht?«

Kritik an der Sanktionspolitik: »Habt ihr das alles bis zum Ende durchdacht?«

Kritik an der Sanktionspolitik: »Habt ihr das alles bis zum Ende durchdacht?« Ein Interview von Bernhard Zand

Kritik an der Sanktionspolitik: »Habt ihr das alles bis zum Ende durchdacht?« Ein Interview von Bernhard Zand

Umgekehrt haben sich die Lieferengpässe für viele Firmen seit Kriegsbeginn noch verschärft: Drei von vier Firmen klagten im April über Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, selbst bei einfachen Vorprodukten wie Ruß für Autoreifen . Zu schaffen macht der Wirtschaft zudem die Coronakrise bei ihrem wichtigsten Handelspartner China, die etwa in der Finanzmetropole Shanghai zu einem wochenlangen Lockdown geführt hat.

Besonders Groß- und Einzelhandel will die Preise anziehen

Angesichts dieser Lage wollen in Deutschland so viele Unternehmen wie noch nie ihre Preise erhöhen. Das Barometer für die Preiserwartungen erreichte im April mit 62 Punkten einen Rekordstand, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Im März hatten die Wissenschaftler noch einen Wert von 55 Punkten ermittelt. Immer mehr Unternehmen planen demnach, ihre Preise in den kommenden drei Monaten nach oben zu schrauben.