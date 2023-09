Auftragsrückgänge verzeichneten im Juli insbesondere die Bereiche EDV und optische Geräte (minus 23,6 Prozent), elektrische Ausrüstungen (minus 16,7 Prozent) sowie der Maschinenbau (minus 8,7 Prozent). Dagegen stiegen die Auftragseingänge im Bereich Kfz und Kfz-Teile (plus 2,7 Prozent), in der Chemiebranche (plus 0,5 Prozent) und in der Metallerzeugung (plus 1,0 Prozent).

Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe fiel im Juli um 1,0 Prozent niedriger aus als im Vormonat. Im Juni hatte es einen Rückgang um 1,4 Prozent gegeben. »Die deutsche Industrie fällt damit weiterhin als Wachstumstreiber aus«, fasste Ökonom Zeuner die neuen Konjunkturdaten zusammen.