Die Gaskrise trifft die Industrie und den Standort Deutschland besonders hart. Die Preise steigen, die Kosten schießen in die Höhe, gleichzeitig wächst der Druck aus der Politik, die Industrie solle ihren Verbrauch herunterfahren, damit die Bürger im Winter nicht in kalten Wohnzimmer sitzen. Das alles hat offenbar dazu geführt, dass der Gasverbrauch der deutschen Wirtschaft in den vergangenen Monaten spürbar zurückgegangen ist.