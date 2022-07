Preissteigerungen im Juni Inflation in Eurozone erreicht mit 8,6 Prozent neuen Rekordwert

Die höchsten Inflationsraten gab es erneut im Baltikum. So stieg in Estland die Jahresrate auf 22 Prozent, in Litauen auf 20,5 Prozent und in Lettland auf 19 Prozent. Sie grenzen direkt an Russland und sind besonders von Lieferunterbrechungen betroffen. Frankreich dagegen kommt mit einer Inflation von 6,5 Prozent vergleichsweise gut davon,

Für Deutschland gab Eurostat eine Inflation von 8,2 Prozent an – diese wird etwas anders berechnet als es das Statistische Bundesamt tut. Die Behörde in Wiesbaden hatte die Teuerung in Deutschland im Juni am Mittwoch mit voraussichtlich 7,6 Prozent angegeben.