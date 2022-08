Grund für die hohe Inflation sei im Juli vor allem der Anstieg der Lebensmittelpreise gewesen, so die Statistiker. Brot, Frühstücksflocken, Milch, Käse und Eier waren deutlich teurer. Auch die Preise für Energie legten weiter stark zu. Die britische Zentralbank rechnet mit Inflationsraten von bis zu 13 Prozent in diesem Jahr. Seit Monaten schon melden die Statistiker in London immer neue 40-Jahres-Hochs bei der Preisentwicklung.