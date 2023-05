Inflation in Österreich Handelsketten sollen Einkaufspreise publik machen müssen

Hintergrund ist, dass die Preissteigerung zuletzt im Jahresvergleich in Österreich mit 9,6 Prozent deutlich über dem EU-Schnitt von sieben Prozent lag, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat schätzte. Dagegen will die konservativ-grüne Regierung nun vorgehen. Die Pflicht ist Teil eines umfassenden Pakets gegen die hohen Verbraucherpreise in dem Land – und längst nicht der einzige einschneidende Schritt.