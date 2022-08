Heinrich Wulf-Raczka: »Es wird alles etwas weniger gekauft. Das merkt man sehr deutlich. Ich habe das Gefühl, dass der Verbraucher schon Prioritäten setzt. Das merkt man besonders an Feingebäck. Ich sage mal so, ein bisschen Luxusartikel, die ganz stark zurückgegangen sind.«

Kriege, Mangelwirtschaft, Wirtschaftswunder: Die Bäckerei Heinrich Wulf in Hamburg-Eimsbüttel hat schon viel erlebt. Seit über 114 Jahren werden hier Brote und andere Teigwaren hergestellt. Heinrich Wulf-Raczka betreibt den Familienbetrieb in der vierten Generation - und kämpft nun mit der Inflation.

Heinrich Wulf-Raczka: »Wenn ich einfach mal so ein paar Referenzprodukte nenne, zum Beispiel: Also Mehl steht natürlich in der Bäckerei ganz oben. Das habe ich im Jahr 2020 - 100 Kilo Weizenmehl beispielsweise für 29,50€ eingekauft. Das kostet jetzt 56,80€, also satt das Doppelte. Oder auch andere Dinge, die eine große Rolle spielen. Molkereierzeugnisse, ganz im allgemein. Butter beispielsweise. 4,50€ das Kilo, jetzt 8,85€. Oder auch etwas anderes, gerade in aller Munde, auch im Zusammenhang mit der Ukrainekrieg: Sonnenblumenkerne beispielsweise haben mal vor noch nicht einmal zwei Jahren noch nicht mal 0,80 € das Kilo gekostet. Die kosten jetzt 1,80€. Auch mehr als das Doppelte. Also nur mal so ganz klassische Produkte aus verschiedenen Bereichen als Beispiele angeführt.«

Ein weiteres Problem: Die kleine Bäckerei hat kein großes Lager. Der Bäckermeister muss deshalb laufend Zutaten wie Mehl ordern. Aber die Lieferpreise sind kaum noch kalkulierbar. Oft verlangen die Lieferanten am Tag der Lieferung schon mehr Geld als am Tag, an dem Wulf-Raczka die Bestellung aufgegeben hat.

Dazu kommen in diesem Jahr die rasant steigenden Preise für Energie - der größte Kostentreiber. Wulf-Raczka betreibt seine Backöfen mit Heizöl. Mitte 2021 kosteten ihn 100 Liter 43 Euro. Im Mai 2022 waren es 151 Euro - eine Steigerung um 251 Prozent. An Preiserhöhungen bei Brot und Brötchen führt deshalb auch für den Bäckermeister Wulf-Raczka kein Weg vorbei.

Heinrich Wulf-Raczka: »So ein Roggenvollkornbrot, 750 Gramm, gängiges Produkt bei uns haben wir jetzt schon auf 4,60 € erhöht den Preis. Der letzte vorherige Preis war 4,20 €. Aber es müsste tatsächlich eigentlich schon um die 5 € kosten. Denn wie gesagt, die Inflation hat sich also die, die die Teuerung hat sich nicht geändert, die galoppiert immer weiter, Woche für Woche. Und ich fürchte auch wir werden in kurzer Zeit da landen.«

Machen das die Kundinnen und Kunden noch lange mit?

Kunde 1: »Also um 0,20 € oder um 0,30 €. Das interessiert mich nicht. Ich weiß, dass Leute sich darüber ärgern, dass es jetzt Cent teurer ist.«

Kundin 1: »Alles ist superteuer. Schade, dass die Gehälter auch nicht erhöht werden.«

Kunde 2: »Irgendwann überlegt man ja schon. Irgendwie steht das hier auch in Relation und dann fängt man an zu überlegen, ob man vielleicht doch zum anderen Bäcker geht oder so. Also dieses Abwägen auf einmal.«

Kundin 2: »Natürlich tut es weh und hier und da denkt man sich auch: Warum eigentlich?«

Kundin 3: »Die Energiekosten steigen. Sie kaufen ja auch teures Mehl ein letztendlich. Und irgendwo aus irgendwas muss ja das produziert werden. Abgesehen davon mit dem Arbeitskräftemangel. Letztendlich ist ja auch, also die müssen ja auch ihre Leute bezahlen.«

Noch haben die Kundinnen und Kunden Verständnis für die höheren Preise. Doch der Kostendruck ist gewaltig in der kleinen Bäckerei. Wulf-Raczka muss sparen und appelliert auch an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Heinrich Wulf-Raczka: »Frost, Kühlschrank, Kühlraum, Türen einfach nur so kurz wie möglich geöffnet zu halten, das Licht auszuschalten, die Öfen nicht länger laufen zu lassen als notwendig. All diese Dinge, Wasser zu sparen und dergleichen. Mehr Einsparpotenziale haben wir im Grunde genommen nicht.

Die Preise für Rohstoff und Energie steigen so schnell - Wulf-Raczka kann sie nicht komplett weitergeben. Für den 58-jährigen Bäckermeister steht daher fest:

Heinrich Wulf-Raczka: »Es kann natürlich, in diesem Maße kann es einfach nicht weitergehen. Sonst hat man tatsächlich irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn wenn wir eine Preisentwicklung, wie wir sie in den letzten sechs Monaten gesehen haben, wenn die sich immer fortsetzt, dann wird sowieso einiges kollabieren. Und da werden bestimmt viele kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe wie der meine auch einige der ersten sein, die dann einfach aufgeben müssen, weil das nicht mehr nicht mehr umsetzbar ist.«